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Армения открыла "горячую линию" с Азербайджаном, - Пашинян

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Среда 24 ноября 2021 00:13
Армения открыла "горячую линию" с Азербайджаном, - Пашинян Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: Анна Полисученко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения достигла договоренности с Азербайджаном по установлению "горячей линии" между руководителями их оборонных ведомств. Договоренности были достигнуты после смертельных столкновений на прошлой неделе на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Facebook Пашиняна.

Никол Пашинян заявил, что контакты между официальными лицами Армении и Азербайджана должны стать более частыми, чтобы "помочь стабилизировать ситуацию, найти решение и попытаться избежать кризисов".

Пашинян также добавил, что шесть армянских солдат были убиты, а 32 других взяты в плен азербайджанцами во время столкновений 16 ноября, которые были сильнейшими со времен боевых действий 2020 года. Азербайджан заявил, что семеро его военнослужащих тогда погибли.

Ранее мы писали, что Армения заявила о стрельбе и гибели военного на границе. Азербайджан опроверг.

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