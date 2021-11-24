Вірменія відкрила "гарячу лінію" з Азербайджаном, - Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія досягла домовленості з Азербайджаном щодо встановлення "гарячої лінії" між керівниками їхніх оборонних відомств. Домовленості були досягнуті після смертельних зіткнень минулого тижня на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію в Facebook Пашиняна.

Нікол Пашинян заявив, що контакти між офіційними особами Вірменії та Азербайджану повинні стати більш частими, щоб "допомогти стабілізувати ситуацію, знайти рішення і спробувати уникнути криз".

Пашинян також додав, що шість вірменських солдатів були вбиті, а 32 інших взяті в полон азербайджанцями під час зіткнень 16 листопада, які були найсильнішими з часів бойових дій 2020 року. Азербайджан заявив, що семеро його військовослужбовців тоді загинули.