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Вірменія відкрила "гарячу лінію" з Азербайджаном, - Пашинян

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Середа 24 листопада 2021 00:13
Вірменія відкрила "гарячу лінію" з Азербайджаном, - Пашинян Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: Анна Полисученко

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія досягла домовленості з Азербайджаном щодо встановлення "гарячої лінії" між керівниками їхніх оборонних відомств. Домовленості були досягнуті після смертельних зіткнень минулого тижня на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію в Facebook Пашиняна.

Нікол Пашинян заявив, що контакти між офіційними особами Вірменії та Азербайджану повинні стати більш частими, щоб "допомогти стабілізувати ситуацію, знайти рішення і спробувати уникнути криз".

Пашинян також додав, що шість вірменських солдатів були вбиті, а 32 інших взяті в полон азербайджанцями під час зіткнень 16 листопада, які були найсильнішими з часів бойових дій 2020 року. Азербайджан заявив, що семеро його військовослужбовців тоді загинули.

Раніше ми писали, що Вірменія заявила про стрілянину і загибель військового на кордоні. Азербайджан спростував.

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