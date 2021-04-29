Армения намерена запретить продажу турецких товаров
Армения помимо запрета на ввоз турецких товаров намерена запретить их продажу. Решение хотят принять в связи с поддержкой Турцией азербайджанской армии во время обострения войны в Нагорном Карабахе.
Об этом заявил министр экономики Армении Ваан Керобян, передает armeniasputnik.
Отметим, с 2021 года в Армении действует запрет на ввоз турецких товаров. Но несмотря на это, они продаются под тем предлогом, что были завезены еще до запрета.
"Поэтому мы, по всей видимости, введем запрет и на продажу, независимо от того, когда товар был завезен. Потому что под этим предлогом некоторым субъектам незаконными путями удается вбрасывать на рынок турецкие товары", - отметил Керобян.
При этом он добавил, что политика может измениться, если Анкара и Ереван захотят наладить отношения. Запрет турецких товаров ввели после того, как Турция оказала открытую военную поддержку Азербайджану в войне в Нагорном Карабахе в прошлом году.
Напомним, очередное обострение между Турцией и Арменией спровоцировало то, что президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. Речь идет о массовых убийствах армян на Закавказье во время вторжения турецких войск. Оценка численности жертв колеблется от 200 000 до 2 млн.
Президент Турции Реджеп Эрдоган призывает мировое сообщество не политизировать события 1915 года и не превращать их в орудие давления на Анкару. При этом он с уважением чтит память армян Османской империи, "погибших в сложных условиях Первой мировой войны".