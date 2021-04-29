Вірменія має намір заборонити продаж турецьких товарів

Вірменія крім заборони на ввезення турецьких товарів має намір заборонити їх продаж. Рішення хочуть прийняти у зв'язку з підтримкою Туреччиною азербайджанської армії під час загострення війни в Нагірному Карабасі.

Зазначимо, з 2021 року у Вірменії діє заборона на ввезення турецьких товарів. Але незважаючи на це, вони продаються під тим приводом, що були завезені ще до заборони.

"Тому ми, по всій видимості, введемо заборону і на продаж, незалежно від того, коли товар був завезений. Тому що під цим приводом деяким суб'єктам незаконними шляхами вдається вкидати на ринок турецькі товари", - зазначив Керобян.

При цьому він додав, що політика може змінитися, якщо Анкара і Єреван захочуть налагодити відносини. Заборону турецьких товарів ввели після того, як Туреччина надала відкриту військову підтримку Азербайджану у війні в Нагірному Карабасі в минулому році.