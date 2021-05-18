Армения готова применить силу, если военные Азербайджана не покинут территорию страны

Вооруженные силы Армении готовы применить силу, если военные Азербайджана не покинут территорию страны в разумные сроки и без предварительных условий. В ведомстве также отметили, что переговоры продолжаются и выразили приверженность к мирному решению конфликта.
Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны Армении.
"Начатые 14 мая переговоры все еще продолжаются. Однако в случае отсутствия мирного урегулирования в разумные сроки, то есть, если азербайджанские военные не вернутся на исходные позиции без предварительных условий. Вооруженные силы Армении оставляют за собой право решить вопрос другими способами, в том числе силой", - подчеркивается в сообщении армянского ведомства.
В Минобороны Армении отметили, что обстановка на армяно-азербайджанской границе по состоянию на вечер 18 мая не изменилась и остается спокойной. "Министерство обороны придает важность необходимости мирного решения проблемы, высоко оценивает усилия различных стран и международных организаций в этом направлении", - добавили военные.
Напомним, в последние дни произошло очередное обострение в отношениях между Баку и Ереваном, поскольку в ходе мероприятий по демаркации государственной границы азербайджанские военные, по заявлению Еревана, зашли на территорию Армении. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что обратится за помощью к союзникам по ОДКБ.
МИД Азербайджана назвал реакцию Армении неадекватной. По версии Баку, согласно мирному соглашению после войны за Нагорный Карабах, в приграничных с Арменией районах размещаются азербайджанские пограничники.
При этом исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В письме он попросил Россию оказать военную помощь Армении из-за очередного конфликта в Нагорном Карабахе.