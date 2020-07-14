В Армении посла Украины вызвали в МИД после заявления о конфликте с Азербайджаном

Посла Украины Ивана Кулебу пригласили в Министерство иностранных дел Армении после заявления украинского МИД о напряженности на армяно-азербайджанской границе. Речь идет о заявлении украинского внешнеполитического ведомства о ситуации между государствами.

Соответствующее заявление размещено на сайте МИД Армении.

В ведомстве послу представили армянскую оценку ситуации на армяно-азербайджанской границе.

"Заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян представил послу оценку МИД Республики Армения в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе", - говорится в заявлении.

Глава МИД Армении также сообщил послу "о нарушениях режима прекращения огня, обстрелах гражданской инфраструктуры и постоянных нападениях на гражданских лиц со стороны азербайджанских вооруженных сил в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, а также о ситуации, сложившейся в результате результат агрессивных действий Азербайджана".

Отметим, 13 июля МИД Украины призвал стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта.

"Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах", - говорилось в заявлении.

На выходных Азербайджан и Армения сообщили о вооруженном столкновении на границе двух стран.

Армения заявила, что военные Азербайджана предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ, а потом пытались захватить армянский опорный пункт.

Азербайджан обвинил Армению в провокации, сообщив, что армянские военные открыли огонь из артиллерийских установок.

Также РБК-Украина ранее писало, что Армения продлила режим чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса.