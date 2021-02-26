В Армении оппозиция направилась к резиденции президента

Участники оппозиционного митинга в столице Армении Ереване направились к резиденции президента. Активисты хотят призвать Армена Саркисяна не подписывать ходатайство премьера Никола Пашиняна об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна.

Об этом сообщает armeniasputnik .

Желание Пашиняна отправить главу Генштаба в отставку участники митинга называют "шантажом". Они предлагают президенту обратиться в Конституционный суд для обсуждения законности ходатайства Пашиняна, рассказал журналистам координатор движения Ишхан Сагателян.

По его словам, Пашинян продолжает оказывать давление на армию с целью ухода Гаспаряна, но "армия настроена решительно - она рядом с народом".

Сагателян в этой ситуации считает важной позицию президента, поскольку предложение о снятии главы Генштаба находится на его столе.

"Нужно, чтобы глава государства выразил отношение в рамках закона", - сказал политик.

Вышедший к митингующим глава протокольной службы президента Армен Гичян заявил, что президент сейчас на встрече, но он примет их в 15:40 (13:40 по Киеву).