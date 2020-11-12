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В Армении арестовали бывшего вице-спикера парламента

Автор: Артур Родивилов

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении арестовала экс-вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова, сообщил его помощник Гегам Петросян. Полицейские вызывали его "на беседу" еще перед началом акции протеста.

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Об этом сообщает ТАСС.

СНБ приняла решение отправить Шармазанова под предварительный арест на 72 часа. Его обвинили в организации незаконного собрания, сообщил Петросян.

В Армении продолжаются акции протеста против капитуляции в Нагорном Карабахе. Акции и столкновения начались после того, как премьер-министр Никол Пашинян подписал соглашение о перемирии в регионе, согласно которому почти все территории постепенно передадут Азербайджану, а перемирие будут контролировать российские миротворцы.

Отметим, ранее стало известно, что в ходе протестов в центре Еревана задержали 129 человек. Оппозиция уже сформировала "Комитет национального спасения".

Также РБК-Украина сообщало, что протестующие без сопротивления правоохранителей ворвались в зал заседаний Национального Собрания Армении.

Кроме того, в ходе протестов избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.

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