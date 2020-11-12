В Армении арестовали бывшего вице-спикера парламента

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении арестовала экс-вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова, сообщил его помощник Гегам Петросян. Полицейские вызывали его "на беседу" еще перед началом акции протеста.

Об этом сообщает ТАСС.

СНБ приняла решение отправить Шармазанова под предварительный арест на 72 часа. Его обвинили в организации незаконного собрания, сообщил Петросян.

В Армении продолжаются акции протеста против капитуляции в Нагорном Карабахе. Акции и столкновения начались после того, как премьер-министр Никол Пашинян подписал соглашение о перемирии в регионе, согласно которому почти все территории постепенно передадут Азербайджану, а перемирие будут контролировать российские миротворцы.

Отметим, ранее стало известно, что в ходе протестов в центре Еревана задержали 129 человек. Оппозиция уже сформировала "Комитет национального спасения".

Также РБК-Украина сообщало, что протестующие без сопротивления правоохранителей ворвались в зал заседаний Национального Собрания Армении.

Кроме того, в ходе протестов избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.