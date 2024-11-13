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АРМА звинувачують у неефективній роботі й закликають до перезавантаження: у чому причина

Середа 13 листопада 2024 21:22
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АРМА звинувачують у неефективній роботі й закликають до перезавантаження: у чому причина Фото: голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Неефективна робота Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) під керівництвом Олени Думи стала приводом для закликів про її відставку та термінове перезавантаження відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Як повідомляє видання, попри обіцяну реформ, держава втрачає контроль над важливими ресурсами, що підриває економіку та суспільну довіру.

Зазначається також за останні 30 років з України було виведено понад 100 мільярдів доларів, і саме АРМА мала б стримувати цей процес. Натомість агентство сприяє втратам активів, що вдаряє по антикорупційній стратегії країни.

Аналітик Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи, також зазначає, що діяльність АРМА веде до мільярдних втрат для бюджету. Він наголосив на необхідності рішучих змін, адже АРМА, на його думку, діє всупереч інтересам держави.

В цілому експерти закликають уряд до негайних дій: перезавантаження АРМА та відставки Думи.

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