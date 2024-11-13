АРМА обвиняют в неэффективной работе и призывают к перезагрузке: в чем причина

Неэффективная работа Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) под руководством Елены Думы стала поводом для призывов об ее отставке и срочной перезагрузке ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН .

Как сообщает издание, несмотря на обещанные реформы, государство теряет контроль над важными ресурсами, что подрывает экономику и общественное доверие.

Отмечается также за последние 30 лет из Украины было выведено более 100 миллиардов долларов, и именно АРМА должна сдерживать этот процесс. Агентство способствует потерям активов, что ударяет по антикоррупционной стратегии страны.

Аналитик Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы, также отмечает, что деятельность АРМА ведет к миллиардным потерям для бюджета. Он отметил необходимость решительных изменений, ведь АРМА, по его мнению, действует вопреки интересам государства.

В целом эксперты призывают правительство к немедленным действиям: перезагрузке АРМА и отставке Думы.