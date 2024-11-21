АРМА пообіцяло "Ощадбанку" пошукати можливість сприяти у виплаті боргу за кредитом ТРЦ "Гулівер"

Державне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) пообіцяло пошукати можливість сприяти державному "Ощадбанку" у вирішенні питання щодо погашення кредиту, виданого для ТРЦ "Гулівер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови правління банку, відповідальний за роботу з NPL, Арсена Мілютіна.

Представники АРМА 13 листопада зустрітися з представником "Ощадбанку" і обговорили питання забезпечення інтересів державного банку у конкурсі на відбір управителя для ТРЦ "Гулівер", будівля якого є заставою за іпотечним кредитом.

"На зустрічі представники АРМА пообіцяли ще раз детально дослідити відповідні нормативно-правові акти на предмет можливості включати до витрат на управління платежі банкам-кредиторам", - зазначив Мілютін.

В "Ощадбанку" вважають, що наразі права кредиторів порушуються. Мілютін зазначив, що під час зустрічі з представниками АРМА не вимагав внести зміни до тендерної документації щодо конкурсу з пошуку управителя для "Гуліверу", але наголосив на вкрай негативній фінансовій ситуації, яка виникне через відсутність обслуговування кредиту внаслідок передачі столичного ТРЦ в управління сторонній особі.

Він нагадав, що це спільна позиція комітету Верховної Ради України з питань інвестування та незалежних директорів у наглядовій раді "Ощадбанку".

Мілютін додав, що відповідно до законодавства, всі доходи від управління АРМА активами перераховуються до державного бюджету.

"Формула наступна: отримані доходи від управління конкретним об’єктом спрямовуються на покриття витрат на управління об’єктом та виплати управителю, а решта – у державний бюджет. Іншими словами, кредитори не отримуватимуть кошти в рахунок погашення заборгованості за кредитом від здійснюваного АРМА управління активом. Такого трактування закону притримувались і представники АРМА під час зустрічі", - зазначив Мілютін.

Водночас, він представник він наголосив, що державницька позиція в цій ситуації має полягати в забезпеченні позитивного інвестиційного клімату, захисті інтересів кредиторів та дотриманні фіскальних інтересів, "а не лише у формальному виконанні ухвал судів".

"Проте наявний розвиток ситуації передбачає зовсім інше: грошовий потік не буде спрямовано ані кредиторам, які мають на нього всі права, ані на погашення податкового боргу, в якому власне і звинувачують боржника банків", - вважає Мілютін.

Він, зокрема, нагадав, що сума потенційного податкового інтересу приблизно у 133 рази менша за суму вимог кредиторів.

"Врешті, інтерес консорціуму державних банків полягає в тому, щоб до витрат на управління об’єктом було включено виплати державним банкам в обсязі, не меншому, ніж передбачалось фінансовими моделями до цього об’єкта", - підкреслив Мілютін.

За його словами, якщо такої можливості не буде, то, "Ощадбанк" та іншого співкредитор – "Укрексімбанк" відповідно до законодавства про іпотеку задовольнятимуть свої вимоги за рахунок предмета іпотеки, тобто будівлі ТРЦ "Гулівер", переважно перед іншими кредиторами боржника, включаючи зовнішніх управителів.

"Право управління при цьому підлягатиме припиненню як право, що має нижчий пріоритет. Також у банків залишається право здійснити продаж права вимоги за кредитом та договорами забезпечення", - пояснив Мілютін.