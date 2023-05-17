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"Арізона" не отримала дозвіл на новий стадіон: клуб НХЛ розгляне переїзд

Фото: "Койотіс" доведеться знову переїжджати (facebook.com/ArizonaCoyotes)
Автор: Антон Федорців

На результати голосування щодо будівництва нової арени для "Арізони Койотіс" відреагував комісіонер Національної хокейної ліги Гері Беттмен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НХЛ.

Мешканці Темпе не підтримали пропозиції менеджменту "Койотіс" щодо побудови стадіону в місті. "Арізона" готова була вкласти в будівництво 2,3 млрд доларів.

"НХЛ неймовірно розчарована результатами публічного голосування за проект нової арени "Арізони" в Темпе. Надалі ми обговоримо з клубом можливі варіанти вирішення проблеми", – заявив Беттмен.

Сезон 2022/23 "Койотіс" провели в Темпе на стадіоні Університету штату Арізона. Арена вміщує всього 5 тисяч глядачів. До університетського міста "Арізона" переїхала з Глендейла, де місцева влада відмовилася продовжити угоду на оренду стадіону.

Тепер став вірогіднішим переїзд "Койотіс" до іншого штату. Неофіційними фаворитами на роль нового господаря франшизи стали Атланта та Г'юстон, де арени готові до організації матчів НХЛ. Також потенційним кандидатом називають Квебек. Тамтешні "Нордікс" через фінансові проблеми в 1995 році переїхали до Денвера та стали "Колорадо Евеланш".

До слова, напередодні "Даллас" виграв серію у "Сіетла" та став фіналістом Західної конференції НХЛ.

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