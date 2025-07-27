Архіви - не єдине джерело. З чого почати дослідження свого родоводу

У пошуках власної ідентичності, історії родини чи втрачених родичів усе більше українців починають досліджувати свій родовід. Це не лише емоційно важливий процес, а й копітка робота, що потребує системного підходу, часу та знання джерел.

В інтерв'ю РБК-Україна розпитало етнологиню та авторку книги про дослідження родоводів Анну Ніколаєву, з чого почати пошуки предків.

Почніть із рідних та домашніх архівів

"В першу чергу треба йти до носіїв знань. Ними можуть бути ваші родичі, близькі, далекі, навіть сусіди, з якими жили поряд ваші діди, баби. Це перше джерело, з якого можна черпати інформацію", - каже дослідниця.

Також вона радить дослідити документи, старі листи, телеграми, поштівки, фотографії, які теж можуть щось розповісти про сім'ю.

"Тобто ми завжди починаємо з того, що найближче до нас. І якщо не збереглося з якихось причин документів, то варто запитати у рідних, у кого можна знайти ці документи або копії", - додає Ніколаєва.

Якщо не маєте близьких родичів або близького контакту з ріднею, то можна розпитати тих людей, які жили поряд із вашими дідусем чи бабусею тощо.

Далі - робота з архівами й реєстрами

Після первинної роботи із домашнім архівом, можна звертатись до державних реєстрів.

"Тут важливо розуміти, яку саме інформацію потрібно знайти. Бо в архівах зберігаються документи строком давності більше, ніж 75 років. Наприклад, якщо ви не знаєте дату або місце народження дідуся народженого, умовно після 1945 року, можна подати запит до місцевих органів системи ДРАЦС. Знайдена інформація наштовхне на подальші кроки", - каже дослідниця.

Люди, предки яких були у складі ОУН або УПА, можуть звертатися до архіву СБУ, архіву Визвольного руху, або до місцевих музеїв. Частина цих документів є онлайн.

Якщо предки були учасниками Другої світової і воювали на боці Радянського союзу, то варто пошукати про них інформацію на спеціальному сайті Музею Історії України у Другій світовій війні.

"Також раджу звернутися до професійних груп у мережі. Однією з найкращих в Україні є фейсбук-група UA Geneology, в якій вже понад 32 тисяч учасників", - говорить Ніколаєва.

Деякі архіви доступні українцям онлайн (фото: Getty Images)

Листи і ДНК

Корисними у дослідженнях також можуть стати старі листи від далеких родичів.

"Досліджуючи свій родовід, я знайшла листи 90-х років від моїх родичів, депортованих з Житомирської області у Польщу під час операцій "Захід". Я написала на цю адресу: "ми ваші родичі з України", і залишила свій номер телефону. До мене передзвонив кузин і так ми відновили контакт", - ділиться науковиця.

Ще один варіант знайти втрачених родичі - зробити ДНК тестування та завантажити результати у свій профіль на сайт MyHeritage. Так інші люди бачитимуть ваші дані, які можуть збігтися із їхніми результатами.