Архімандрита УПЦ МП, який благословив "приєднання" Херсона до РФ, засудили за держзарду

Архімандрит УПЦ МП благословив "приєднання" Херсона до складу Російської Федерації. Його засудили за державну зраду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
За даними СБУ, мова про екснастоятеля собору Херсонської єпархії УПЦ МП Олексія, який наразі переховується у Криму.
Слідчі з'ясували, що після захоплення обласного центру він пішов на співпрацю з окупантами і місцевим гауляйтером Сальдо. Зокрема, клірик регулярно запрошував його у храм для прокремлівських виступів перед вірянами.
Також під час богослужінь архімандрит благословляв проведення псевдореферендуму РФ щодо "приєднання" Херсонської області до складу Росії. Він особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ.
За це священнослужитель отримав від росіян захоплену нерухомість у центрі Херсона і був запрошений у Кремль для участі у "церемонії включення" тимчасово окупованих районів України до РФ.
Коли українські військові звільнили Херсон, то клірик втік із російськими загарбниками спочатку на лівобережжя регіону, а потім до Криму.
На підставі доказової бази Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за вчинені злочини перед нашою державою. За матеріалами Служби безпеки за держзраду він заочно отримав 15 років тюрми.
Раніше РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України викрила настоятеля одного з храмів Харківської єпархії УПЦ (МП), якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, чоловік передавав агресору інформацію про Сили оборони України в регіоні.
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