Архімандрита УПЦ МП, який благословив "приєднання" Херсона до РФ, засудили за держзарду

За даними СБУ, мова про екснастоятеля собору Херсонської єпархії УПЦ МП Олексія, який наразі переховується у Криму.

Слідчі з'ясували, що після захоплення обласного центру він пішов на співпрацю з окупантами і місцевим гауляйтером Сальдо. Зокрема, клірик регулярно запрошував його у храм для прокремлівських виступів перед вірянами.

Також під час богослужінь архімандрит благословляв проведення псевдореферендуму РФ щодо "приєднання" Херсонської області до складу Росії. Він особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ.

За це священнослужитель отримав від росіян захоплену нерухомість у центрі Херсона і був запрошений у Кремль для участі у "церемонії включення" тимчасово окупованих районів України до РФ.

Коли українські військові звільнили Херсон, то клірик втік із російськими загарбниками спочатку на лівобережжя регіону, а потім до Криму.

На підставі доказової бази Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за вчинені злочини перед нашою державою. За матеріалами Служби безпеки за держзраду він заочно отримав 15 років тюрми.