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Аргентину лишили права провести Кубок Америки за две недели до его начала

Автор: Андрей Василюк

Аргентину лишили права на проведение Кубка Америки по футболу, который должен стартовать 13 июня. Причина такого решения пока не названа.

Об этом сообщает CONMEBOL (Федерация футбола Южной Америки) в Twitter.

"CONMEBOL сообщает, что, несмотря на нынешние обстоятельства, она решила прекратить организацию Кубка Америки в Аргентине. CONMEBOL анализирует предложение других стран, проявивших интерес к проведению континентального турнира", - говорится в сообщении.

CONMEBOL обещает объявить новости по этому поводу в ближайшее время. Некоторые СМИ предполагают, что причиной отмены проведения чемпионата в Аргентине является осложнение эпидемиологической ситуации в этой стране.

В последнее время ситуация в Аргентине с коронавирусом ухудшилась. В стране ввели локдаун. Ранее в Аргентине решили перенести парламентские выборы из-за вспышки коронавируса.

В конце мая число умерших от COVID-19 в Латинской Америке и Карибском бассейне превысило 1 миллион человек. В мае 31% случаев смерти от COVID-19 в мире пришелся на Латинскую Америку и Карибский бассейн, где проживает всего 8,4% мирового населения.

При падении заболеваемости в Европе, Азии и Северной Америке и неизменном уровне в Африке Южная Америка является единственным регионом, где новые инфекции быстро растут на душу населения. Хотя Индия сейчас также переживает одну из худших вспышек пандемии в мире.

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