Аргентину лишили права провести Кубок Америки за две недели до его начала

Аргентину лишили права на проведение Кубка Америки по футболу, который должен стартовать 13 июня. Причина такого решения пока не названа.

Об этом сообщает CONMEBOL (Федерация футбола Южной Америки) в Twitter.

"CONMEBOL сообщает, что, несмотря на нынешние обстоятельства, она решила прекратить организацию Кубка Америки в Аргентине. CONMEBOL анализирует предложение других стран, проявивших интерес к проведению континентального турнира", - говорится в сообщении. CONMEBOL обещает объявить новости по этому поводу в ближайшее время. Некоторые СМИ предполагают, что причиной отмены проведения чемпионата в Аргентине является осложнение эпидемиологической ситуации в этой стране.