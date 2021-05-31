Аргентину лишили права провести Кубок Америки за две недели до его начала

Аргентину лишили права на проведение Кубка Америки по футболу, который должен стартовать 13 июня. Причина такого решения пока не названа.
Об этом сообщает CONMEBOL (Федерация футбола Южной Америки) в Twitter.
"CONMEBOL сообщает, что, несмотря на нынешние обстоятельства, она решила прекратить организацию Кубка Америки в Аргентине. CONMEBOL анализирует предложение других стран, проявивших интерес к проведению континентального турнира", - говорится в сообщении.
CONMEBOL обещает объявить новости по этому поводу в ближайшее время. Некоторые СМИ предполагают, что причиной отмены проведения чемпионата в Аргентине является осложнение эпидемиологической ситуации в этой стране.
В последнее время ситуация в Аргентине с коронавирусом ухудшилась. В стране ввели локдаун. Ранее в Аргентине решили перенести парламентские выборы из-за вспышки коронавируса.
В конце мая число умерших от COVID-19 в Латинской Америке и Карибском бассейне превысило 1 миллион человек. В мае 31% случаев смерти от COVID-19 в мире пришелся на Латинскую Америку и Карибский бассейн, где проживает всего 8,4% мирового населения.
При падении заболеваемости в Европе, Азии и Северной Америке и неизменном уровне в Африке Южная Америка является единственным регионом, где новые инфекции быстро растут на душу населения. Хотя Индия сейчас также переживает одну из худших вспышек пандемии в мире.