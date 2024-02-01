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В Аргентині затримали сина російського олігарха Чуркіна, який мав бізнес в Україні

Аргентина, Четвер 01 лютого 2024 14:08
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В Аргентині затримали сина російського олігарха Чуркіна, який мав бізнес в Україні Фото: Ігор Чуркін (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

В Аргентині затримали сина російського бізнесмена Ігоря Чуркіна. Олігарх намагався зберегти активи в Україні незаконним способом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що правоохоронці в Аргентині на підставі доказів, які зібрали працівники Державного бюро розслідувань, затримали сину Чуркіна.

Наразі вирішується питання щодо екстрадиції росіянина до України.

Що відомо про справу Чуркіна

У липні 2022 року працівники ДБР повідомили про підозру російському бізнесмену Ігорю Чуркіну та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства у Львові.

Велике українське підприємство ТОВ "Львівські автобусні заводи" взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Його власник - російський олігарх Ігор Чуркін - витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку.

При цьому росіянин не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі. Він розробив схему блокування проведення аукціону з продажу майна українським банком.

Підконтрольний олігарху керівник підприємства, під контролем сина олігарха, подав до поліції завідомо неправдиву заяву про нібито вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив службових осіб установи у вигаданому особливо тяжкому правопорушенні.

Таким чином майно було арештоване. Правоохоронці оголосили підозру самому Чуркіну та керівнику підприємства. Останній отримав вирок у вигляді позбавлення волі протягом двох років (зі звільненням від основного покарання із випробування строком в 1 рік).Нещодавно

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