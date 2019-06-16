В Аргентине и Уругвае произошло отключение электричества

В Аргентине и Уругвае из-за серьезного сбоя в электроснабжении все жители двух стран остались без электричества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что отключение электроэнергии произошло около 7 утра по местному времени, что привело к остановке поездов и сбою дорожной сигнализации. Также это остановило проведение местных выборов в некоторых районах страны. Без электричества осталось около 48 млн человек.

Министр энергетики Аргентины Густаво Лопатеги рассказал, что в данное время еще не определены точные причины отключения электроснабжения. Он рассказал, что в некоторых частях страны происходит восстановление электроэнергии, но добавил, что процесс может занять несколько часов.

Также сообщается, что отключение электричества затронуло несколько районов Бразилии и Парагвая.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Венесуэле начались масштабные перебои с электричеством. Без электроэнергии остались несколько линий столичного метрополитена и аэропорт Майкетия, который обслуживает Каракас, национальная электрическая компания заявила, что работает над восстановлением подачи электричества