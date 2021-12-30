В Аргентине разбился пожарный вертолет, двое погибших
Фото: в Аргентине разбился пожарный вертолет, двое погибших (Getty Images)
В аргентинской провинции Неукен во время тушения лесного пожара упал пожарный вертолет. Погибли двое членов экипажа.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.
Авария произошла в районе города Алюмине на западе провинции Неукен.
В общей сложности более 200 пожарных и дюжина авиасудов пытаются потушить пожары, которые за последние недели бушуют в южных аргентинских провинциях Санта-Крус, Чубут, Рио-Негро и Неукен, а также провинции Формоза на севере страны.
Власти объявили чрезвычайную ситуацию в связи с лесными пожарами.