Аргентина переграла Парагвай, Бразилія зганьбилася з Венесуелою у відборі до ЧС-2026
Південноамериканські збірні зіграли третій тур кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. Перемоги відствякували національні команди Чилі, Еквадору та Аргентини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
ЧС-2026, кваліфікація, Південна Америка
Аргентина – Парагвай – 1:0
Гол: Отаменді, 3
Бразилія – Венесуела – 1:1
Голи: Габріел, 50 – Бельйо, 85
Аргентинці забили швидкий м'яч збірній Парагваю. На 3-й хвилині "альбіселесте" скористалися стандартом. Де Пауль подав кутовий з лівого флангу на дальній бік штрафного майданчика, а там центрбек Отаменді розкішним ударом з льоту поклав м'яч у сітку. Цього гола чемпіонам світу вистачило для третьої перемоги поспіль у відборі.
Натомість бразильська збірна вперше втратила очки. У протистоянні з Венесуелою пентакампеони відкрили рахунок на старті другої половини. Габріел головою замкнув навіс Неймара з кутового. Утім, розвинути свій успіх бразильці не змогли. Натомість "червоно-винні" відігралися на 85-й хвилині – Бельйо виконав бісіклету з меж штрафного після пасу Северіно.
Найрезультативнішим матчем вечора стала зустріч Колумбії та Уругваю (2:2). Перші двічі виходили вперед у Барранкільї зусиллями Хамеса та Урібе, але гості двічі відігралися. За "чарруа" забили Олівера та Нуньєс. Натомість чилійці вдома розібралися з Перу (2:0), а збірна Еквадору на виїзді переграла болівійців (2:1).
Як наслідок, збірна Аргентини стала одноосібним лідером турніру (9 очок). Далі йдуть Бразилія (7 пунктів), Колумбія (5), Уругвай, Чилі, Венесуела (по 4). Досі без набраних очок лише збірна Болівії.
До слова, раніше ФІФА оголосила господарів ЧС-2030 без України.
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