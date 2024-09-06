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Аргентина без Мессі розгромила Чилі, Болівія розтрощила Венесуелу у відборі ЧС-2026: відео

П'ятниця 06 вересня 2024 10:27
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Аргентина без Мессі розгромила Чилі, Болівія розтрощила Венесуелу у відборі ЧС-2026: відео Фото: Пауло Дибала результативно замінив Ліонеля Мессі (facebook.com/AFASeleccionArgentina)
Автор: Антон Федорців

Національні команди Аргентини та Болівії здобули впевнені перемоги над збірними Чилі та Венесуели відповідно в кваліфікацїі до чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

ЧС-2026, кваліфікація, Південна Америка

Аргентина – Чилі – 3:0

Голи: Макаллістер, 48, Альварес, 84, Дибала, 90+1

Болівія – Венесуела – 4:0

Голи: Вака, 13, Альгараньяс, 45+5 (пенальті), Мігеліто, 46, Монтейро, 89

"Альбіселесте" після безгольового першого тайму відкрили рахунок на старті другого. Гол прийшов із правого флангу. Після комбінації аргентинців Макаллістер із центру штрафного майданчика влучно пробив низом у дотик.

Ще двічі господарі забили під завісу зустрічі. Спершу Альварес із-за меж потужним пострілом від поперечини подвоїв перевагу Аргентини. А в доданий арбітром час Дибала класним ударом під кутом встановив остаточний результат поєдинку.

Натомість болівійці фактично не зустріли опору збірної Венесуели. Старт розгрому гарматним пострілом метрів із 25-ти заклав Вака. Перед перервою Альгараньяс реалізував одинадцятиметровий за фол під час кутового.

На початку другої половини Мігеліто замкнув простріл Фернандеса з лінії воротарського майданчика. Добив же венесуельців Монтейро на передостанній хвилині основного часу. Нападник "зелених" у дотик завершив чергову зразкову флангову атаку.

Завдяки перемозі збірна Аргентини зміцнила лідерство у відборі (18 очок). Натомість Болівія набрала 6 пунктів і піднялася на 7-ме місце в таблиці. Венесуела поки залишається на 4-й сходинці (9 очок), а збірна Чилі за межами прохідних місць.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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ЧС 2026 Збірна Аргентини
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