UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Арестович йде з ОП після скандальної заяви про ракету у Дніпрі

Фото: Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович написав заяву про звільнення. Це сталося після його заяви про ракету, що вдарила по будинку в Дніпрі, що викликало широкий резонанс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Арестовича.

Свою заяву про звільнення він опублікував в соцмережі.

"Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка, отже, у відставку", - написав Арестович.

Фото: Арестович написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника ОП (facebook.com/alexey.arestovich)

Скандальна заява Арестовича про Дніпро

Нагадаємо, що 14 січня під час чергової масованої повітряної атаки окупантів, одна з ракет влучила по багатоповерхівці в Дніпрі, внаслідок чого загинули та отримали поранення десятки людей.

Втім, Олексій Арестович надвечір після трагедії заявив, що українська ППО нібито спочатку відпрацювала по російській ракеті, а вже потім вона впала на будинок в Дніпрі.

Після чого цю заяву Арестовича очікувано розтиражували російські пропагандистські ЗМІ, традиційно звинувачуючи українців в тому, що нібито саме вони винні в трагедії.

Зазначимо, що слова Арестовича спростували в Повітряних Силах ЗСУ. Там пояснили, що в українських військових не має вогневих засобів, здатних збивати цей тип ракет, а всі попередні офіційні заяви про знищення таких ракет були помилковими (йшлося про російську Х-22).

Сам Арестович то спочатку вдавався до вибачень, то потім "відкликав" їх, спираючись на те, що він нібито висловив припущення і його невірно зрозуміли. Втім, вже сьогодні він заявив, що йде з посади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаОлексій Арестович