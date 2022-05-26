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Арестович о ситуации на фронте: для нас она "аховая"

Новина українською →
Украина, Четверг 26 мая 2022 22:24
Арестович о ситуации на фронте: для нас она "аховая" Фото: Алексей Арестович, советник руководителя ОП (facebook.com/assistantschool)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодняшняя ситуация на фронте является "аховой" для украинской армии. Россия продолжает давить, поскольку украинским войскам не хватает необходимого для отражения наступления оружия.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

"Поскольку мы, если не совсем потеряли, то существенно ограничили свои возможности по поражению оперативных тылов российской армии, то давление на фронте будет расти с каждым днем. А поскольку нам неоткуда пополниться, то наши возможности бороться с этим давлением будут снижаться. Ситуация на фронте для нас аховая", - подчеркнул Арестович.

По словам представителя Офиса президента, сегодня русский оккупанты бьют по украинским войскам дальнобойными средствами, а нам "нечего поставить в противовес, кроме мужества наших солдат".

"Но на одном мужестве далеко не уедешь...", - резюмировал Арестович, напомнив о том, что Украина призывает союзников предоставить дальнобойные системы MLRS.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов предупреждал, что следующие несколько недель на фронте будут очень тяжелыми, поскольку Россия имеет еще много оружия.

Больше о том, зачем Украине дальнобойное оружие, вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Изменит ход войны. Зачем Украине MLRS и почему союзники не спешат с их поставкой".

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