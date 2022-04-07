UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Арестович о российском окружении сил ООС на Донбассе: попытка окажется напрасной

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Попытка российских войск окружить силы операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе окажется напрасной. В этом районе складывается неблагоприятная ситуация для противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Противник развивает наступление от Изюма на юг в направлении Краматорска и Славянска и пытается атаковать по линии Угледар - Марьинка. Это попытка окружить наши войска, но я думают, что попытка окажется напрасной, слишком неблагоприятная обстановка там для противника, хотя легко не будет", - отметил он.

Напомним, ранее британская разведка сообщила, что наступление на востоке Украины стало основным направлением военных действий со стороны России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассВойна России против Украины