Арестович о риске окружения ВСУ на Донбассе: уверен, что это не произойдет

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские оккупанты имеют определенные успехи в продвижении к окружению украинских войск на севере зоны ООС. При этом он добавил, что войска РФ не имеют успехов на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Оккупанты готовятся к окружению наших войск в зоне ООС, пытаются это сделать. Имеют определенный успех в продвижении к окружению на севере - за Изюмом в сторону Краматорска и Славянская. И не имеют успеха на юге - условно говоря, Угледар и Марьинка", - заявил Арестович.

Он также сообщил, что российские войска не могут пройти, поэтому окружение откладывается. Арестович заявил, что уверен, что окружение на ВСУ на севере вообще не произойдет.

"Наше командование, конечно, об этом знает. Командование Вооруженных сил доказало свою высшую профессиональную пригодность. То есть это уже военные образцы, которые войдут в учебники. Я думаю, они справятся с этой ситуацией", - добавил советник руководителя ОП.