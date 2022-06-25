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Арестович об отводе из Северодонецка: там еще шалят наши группы спецназа

Новина українською →
Северодонецк, Суббота 25 июня 2022 22:19
Арестович об отводе из Северодонецка: там еще шалят наши группы спецназа Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

По состоянию на 25 июня 2022 года в захваченном российскими войсками Северодонецке еще действуют украинские группы спецназа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

По его словам, украинские войска не полностью отведены из Северодонецка.

"Там шалят наши группы спецназа, наводя артиллерию нашу на противника. То есть, в чистом виде даже из Северодонецка нельзя сказать, что отведены. Там идет определенное движение, идет борьба. У командования есть замысел, оно его реализует, посмотрим, чем закончится этот замысел", - отметил Арестович.

Напомним, ранее украинские власти заявляли, что Северодонецк полностью захвачен противником.

Как уточнил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, город разрушен на 90%.

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