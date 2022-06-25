Арестович об отводе из Северодонецка: там еще шалят наши группы спецназа

По состоянию на 25 июня 2022 года в захваченном российскими войсками Северодонецке еще действуют украинские группы спецназа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE" .

По его словам, украинские войска не полностью отведены из Северодонецка.

"Там шалят наши группы спецназа, наводя артиллерию нашу на противника. То есть, в чистом виде даже из Северодонецка нельзя сказать, что отведены. Там идет определенное движение, идет борьба. У командования есть замысел, оно его реализует, посмотрим, чем закончится этот замысел", - отметил Арестович.