Арестович об отводе из Северодонецка: там еще шалят наши группы спецназа
По состоянию на 25 июня 2022 года в захваченном российскими войсками Северодонецке еще действуют украинские группы спецназа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
По его словам, украинские войска не полностью отведены из Северодонецка.
"Там шалят наши группы спецназа, наводя артиллерию нашу на противника. То есть, в чистом виде даже из Северодонецка нельзя сказать, что отведены. Там идет определенное движение, идет борьба. У командования есть замысел, оно его реализует, посмотрим, чем закончится этот замысел", - отметил Арестович.
Напомним, ранее украинские власти заявляли, что Северодонецк полностью захвачен противником.
Как уточнил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, город разрушен на 90%.
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