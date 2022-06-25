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Арестович про відвід з Сєвєродонецька: там ще бешкетують наші групи спецназу

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Сєвєродонецьк, Субота 25 червня 2022 22:19
Арестович про відвід з Сєвєродонецька: там ще бешкетують наші групи спецназу Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Станом на 25 червня 2022 року в захопленому російськими військами Сєвєродонецьку ще діють українські групи спецназу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

За його словами, українські війська не повністю відведені з Сєвєродонецька.

"Там бешкетують наші групи спецназу, наводячи артилерію нашу на противника. Тобто, в чистому вигляді навіть з Сєвєродонецька не можна сказати, що відведені. Там йде певний рух, йде боротьба. У командування є задум, воно його реалізує, подивимося, чим закінчиться цей задум", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше українська влада заявляла, що Сєвєродонецьк повністю захоплений противником.

Як уточнив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, місто зруйноване на 90%.

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