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Арестович об объявлении "побед" РФ: Они осознали бесперспективность операции

Фото: Алексей Арестович (bukinfo.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович отреагировал на попытки военно-политического руководства России объявить об успехах в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса.

"Это предварительное провозглашение "побед", не дожидаясь ни Пасхи, ни 9 мая, свидетельствует о том, что россияне осознали бесперспективность своей последней активной операции на этом этапе войны", – заявил Арестович.

По его мнению, в дальнейшем начнется позиционная война. В ней РФ пытаться объявлять перемирие и вести переговоры, чтобы накапливать силы для следующей фазы. Тем не менее, резервы российской армии – только что призванные срочники, которым требуется 2-3 месяца для обучения.

"За это время их начнут ломать санкции, наши силы обороны получат западное оружие, и мы посмотрим кто кого доломает. Я думаю, что мы их прогоним с нашей земли", – подытожил Арестович.

К слову, Эстония признала военное вторжение РФ в Украину геноцидом украинцев.

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