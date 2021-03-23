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Арестович объяснил причину неразглашении содержания документов ТКГ

Автор: Даша Харченко

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, почему Украина не раскрывает содержание проектов относительно минского переговорного процесса. Нас вроде бы просили Франция, Германия и ОБСЕ.

Об этом сказал Арестович в эфире "Радио Донбасс;.Реалии"

Он назвал эту информацию конфиденциальной, на которую может оказываться информационное давление.

"Документ объявляется тогда, когда он подписан как договоренность. Подходы есть разные, например, я считаю, что часть хода переговоров можно было бы и показать: это было бы полезно, общество бы убедилось, как мы себя ведем и как – россияне. Но это позиция Франции, Германии и ОБСЕ: они просят не раскрывать содержание, а мы ответственный партнер и не раскрываем, раз они просят", - сказал Арестович.

По его словам, поправки Украины к этому плану внесены еще две недели назад.

Арестович не знает содержание этих предложений, но отмечает, что в них "речь идет о реализации все тех же нормандских и минских договоренностей".

Он также утверждает, что "измены" в этих документах нет.

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