Арестович про Николаев: все попытки продвинуться к городу отбиты

Российские войска продолжили наступление в Николаевской области, однако украинские защитники и территориальная оборона смогли остановить его. При этом противник смог занять город Вознесенск, там идут бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича во время брифинга.
"Ситуация в Украине остается контролируемой. Противник вчера после пополнения запасов начал двигаться на отдельных направлениях... Противнику удалось продвинуться возле города Вознесенск. Это примерно направление от Николаева на Кривой Рог. Наши войска его там остановили, сейчас идет бой. Все попытки противники продвинутся к Николаеву были отбиты", - заявил Арестович.
Напомним, сегодня в городе Баштанка Николаевской области оккупанты расстреляли директора школы.
Более подробную информацию о ситуации в Николаевской области можно узнать в материале РБК-Украина.
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