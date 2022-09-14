Арестович назвал цель удара россиян по плотине в Кривом Роге

"Они сегодня предприняли интересное действие - влупили по плотине в Кривом Роге, очевидно, ожидая, что по Ингульцу пойдет волна и смоет наши понтоны, наши переправы, которые наши войска используют для того, чтобы действовать на этом театре, переправляться", - заявил Арестович.

При этом он подчеркнул, что другой целью российской атаки являлись попытки лишить Кривой Рог водоснабжения.

"Российская армия далеко не всегда бьет специально по критической инфраструктуре, но она никогда не обращает внимания на сопутствующий ущерб. Если нужно убить сто детей - они убьют для достижения военных целей, что мы неоднократно уже видели. Это само по себе является государственным терроризмом", - добавил он.

Арестович отметил, что такие атаки являются признаком нарастания кризиса у россиян на данном участке фронта.

"Это все выглядит довольно симпатично. Я вижу четыре места, где их ждут большие неприятности. То есть, когда группировка (на правом берегу - ред.) начнет валиться, мы еще разрежем ее на четыре части и добьем", - добавил советник ОП.