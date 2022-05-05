Арестович назвал три ключевых направления, на которых будут вестись бои в ближайшие дни
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в ближайшие дни боевые действия будут разворачиваться на Криворожском и Запорожском направлениях, а также в зоне ООС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Алексея Арестовича.
"В следующие несколько дней следует ожидать интенсификацию боевых действий на ключевых направлениях: Криворожском, Запорожском и в зоне ООС. Они попытаются дожать хоть какую-то "победу" до 9 мая", - заявил советник председателя Офиса президента.
Напомним, как рассказали ранее в Минобороны, российские оккупанты осуществляют перегруппировку и усиление своих войск. Таким образом, враг пытается ускорить темпы наступления на востоке Украины.
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