Арестович назвал три ключевых направления, на которых будут вестись бои в ближайшие дни

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в ближайшие дни боевые действия будут разворачиваться на Криворожском и Запорожском направлениях, а также в зоне ООС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Алексея Арестовича.