Арештовано активи російського олігарха під санкціями обсягом 1 млрд гривень

Як повідомляє Офіс, ці кошти перебували на депозитному рахунку Держмитслужби України. Раніше за клопотаннями прокурорів було арештовано інше майно цього суб’єкта господарювання - 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки. На сьогодні загальна вартість арештованих активів перевищує 1 млрд гривень.



"За даними слідства, у 2000 році це українське підприємство було приватизовано холдингом, який належить російському олігарху. Наразі він знаходиться під санкціями США та ЄС. Підставами для їх застосування стало відмивання грошей в інтересах президента держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора нагадує, що цей російський холдинг є одним з найбільших в світі виробників алюмінію. Група компаній, які до нього входять, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї.



"Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, диверсії, а також планування, підготовки, розв'язування та ведення агресивної війни триває та здійснюється за ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст.113, ч. 1 ст. 437 КК України", - коонстатує ОГП.