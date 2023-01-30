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Арештовано активи російського олігарха під санкціями обсягом 1 млрд гривень

Фото: арештовано активи найбільшого у світі виробника алюмінію (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

За клопотанням прокурорів додатково арештовано 32 млн гривень найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як повідомляє Офіс, ці кошти перебували на депозитному рахунку Держмитслужби України. Раніше за клопотаннями прокурорів було арештовано інше майно цього суб’єкта господарювання - 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки. На сьогодні загальна вартість арештованих активів перевищує 1 млрд гривень.

"За даними слідства, у 2000 році це українське підприємство було приватизовано холдингом, який належить російському олігарху. Наразі він знаходиться під санкціями США та ЄС. Підставами для їх застосування стало відмивання грошей в інтересах президента держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора нагадує, що цей російський холдинг є одним з найбільших в світі виробників алюмінію. Група компаній, які до нього входять, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, диверсії, а також планування, підготовки, розв'язування та ведення агресивної війни триває та здійснюється за ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст.113, ч. 1 ст. 437 КК України", - коонстатує ОГП.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що, за словами керівника Чернігівської обласної прокуратури Сергія Василину, Україна повинна націоналізувати майно РФ. З цією метою прокуратура шукає об'єкти, які повністю чи частково належать громадянам, чи юрособам країни-агресора.

Крім того, ми писали, як в Україні конфісковують бізнес громадян країни-окупанта.

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Прокуратура