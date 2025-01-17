Арештований президент Південної Кореї не з'явився на другий допит

Заарештований президент Південної Кореї Юн Сок Йоль відмовився від участі у другому допиті слідчими. Це ускладнює розслідування проти нього за звинуваченням у заколоті через спробу запровадити у країні воєнний стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційний представник Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), який веде кримінальне розслідування, повідомив, що досі Юн відмовлявся розмовляти зі слідчими, які підготували анкету на більш ніж 200 сторінках.

Допит президента мав відновитися о 14:00 (05:00 за Гринвічем) у четвер, 16 січня, але сторона захисту повідомила, що він не буде присутній.

Один із адвокатів глави держави Юн Каб Кюн причиною відмови від допиту назвав проблеми політика зі здоров'ям і додав, що подальші допити безглузді, не уточнюючи деталей.

Адвокати Юна вважають ордер на арешт незаконним. За їхньою версією, він був виданий судом у неправильній юрисдикції, а створена для його розслідування група, не мала на це законного мандату.

У четвер команда адвокатів президента подала до прокуратури скаргу на ордер на арешт проти керівника CIO та деяких співробітників поліції.

Адвокати Юна заперечують, що він був організатором повстання - злочину, який у Південній Кореї карається довічним ув'язненням або навіть формально смертною карою.

Остання страта в Південній Кореї відбулася у 1997 році за звинуваченням у вбивстві.