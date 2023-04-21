UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Арешт "Укрнафтобуріння". Україні пригрозили судом через 16 млрд гривень нерозподіленого прибутку

Фото: JKX Oil & Gas збирається подати до суду на Україну (прес-служба компанії)
Автор: Юлія Бойко

Британська група JKX Oil & Gas збирається подати до суду на Україну у зв'язку з арештом її корпоративних прав у видобувній компанії "Укрнафтобуріння".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії Андрія Пасішника в Facebook.

Пасішник заявив, що юристи JKX Oil & Gas готують позови щодо захисту порушених прав акціонерів – як до українських, так і міжнародних судів.

Водночас на сайті "Укрнафтобуріння" повідомляється, що компанія оскаржила судове рішення про арешт корпоративних прав.

Станом на 19 квітня в роботі компанії жодних змін не сталося.

Компанія повідомила, що вона має понад 160 млн куб. м газу в підземному сховищі, а на рахунках - близько 1,2 млрд грн грошових коштів, "більша частина з яких буде спрямована на виконання поточних податкових зобов’язань та фінансування капітальних інвестицій".

"Акціонери та топ-менеджери УНБ не розуміють підстав для подібних рішень, а також причин, з яких дані рішення були ухвалені без участі компанії. Керівництво вважає ці дії неправомірними й розцінює їх як спробу заволодіти активами приватного бізнесу", - заявила компанія.

Нагадаємо, компанії JKX Ukraine B.V. належать 10% акцій ПрАТ "ВК Укрнафтобуріння", які вона придбала у 2006 році.

На початку квітня ці акції разом з частками інших акціонерів - Deripon Commercial, Ariana Business та Ares Systems - потрапили під арешт в межах розслідування справи про незаконне заволодіння надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища в Харківській області.

Усі корпоративні права передали в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СудГаз