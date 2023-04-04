Арешт скасовано. Трамп залишив залу суду після зачитування звинувачень

Найімовірніше, Трампа було відпущено з суду під особисте зобов'язання. Зауважимо, що залишаючи залу суду Трамп не зробив жодних заяв. Він відразу відправився до свого кортежу.

ЗМІ опублікували копію обвинувального акту. Так, у ньому стверджується, що Трамп був частиною незаконного плану з приховування негативної інформації. У тому числі він причетний до незаконного платежу у розмірі 130 000 доларів Стормі Деніелс для того, щоб "купити" мовчання у питанні щодо її передбачуваного зв'язку з політиком

В обвинувальному акті стверджується, що причиною вчинення злочину з фальсифікації ділової документації було частково "просування його кандидатури".