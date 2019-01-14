Арендатора кинотеатра "Киев" определят на прозрачном тендере, - КГГА

Фото: Владимир Слончак (kyivcity.gov.ua)

Кинотеатр "Киев" не изменит свое целевое назначение даже в случае смены арендатора, заверили в КГГА

Арендатора кинотеатра "Киев" определят на прозрачном тендере. Об этом во время пресс-брифинга сказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимир Слончак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, в КГГА заявили, что арендатора имущественного комплекса кинотеатра "Киев" определят на прозрачном конкурсе по передаче здания кинотеатра в арендное пользование для осуществления кинопоказов и проведения культурно-художественных мероприятий.

"Такое решение принято городскими властями с целью выполнения плановых показателей поступлений в бюджет от арендной платы, эффективного использования имущества Киева и реализации механизмов, определенных в новом Положении об аренде коммунального имущества, которое вступило в силу 1 января 2019 года. По предварительным планам открытый конкурс на аренду помещения целостного имущественного комплекса кинотеатра "Киев" будет проведено в течение 1-1,5 месяца", – сказал Слончак.

По его словам, сначала должна быть определена рыночная стоимость здания кинотеатра и выполнен расчет арендной платы. Затем проведения процедуры изучения спроса и, собственно, дальнейшее проведение конкурса на право аренды.

"Целевое назначение кинотеатра не изменится. Точка. Не забывайте, что кинотеатр "Киев" является достопримечательностью с определенным целевым назначением, поэтому целевое назначение кинотеатра меняться не может. Более того, перед заключением договора аренды, балансодержатель должен сначала заключить охранный договор с Департаментом охраны культурного наследия, в котором также будет прописано целевое назначение здания – кинотеатр", – отметил Слончак.

Он сообщил, что арендная ставка будет однозначно выше, чем сейчас. По его словам, сейчас арендатор платит городу всего 47 тысяч гривен в месяц за помещение площадью 7 131 кв. м, при этом, предоставляет площади в субаренду по гораздо более высокой цене.

"Согласно договорам субаренды помещения в 886 кв. м арендатор сдает за 208 тысяч гривен. Договоров субаренды несколько. К тому же, при заключении договоров субаренды было нарушено законодательство. Следовательно, арендатор не имеет права передавать помещения в субаренду на срок длиннее, чем сама аренда. Договор аренды истек 4 января 2019 года, а некоторые помещения предоставлены в субаренду даже к 2020", – добавил Слончак.

По словам замглавы КГГА, победителем конкурса будет тот, кто не просто согласится выполнять условия договора аренды, но и предложит наиболее выгодную цену.

Ориентировочно, стартовое предложение арендной платы за имущественный комплекс кинотеатра "Киев" составит не менее 700 тысяч гривен.

"После проведения экспертной денежной оценки будет определена арендная ставка. Думаю, стартовать цена аренды на конкурсе будет 700 тысяч гривен", – сообщил заместитель председателя КГГА.

Слончак отметил, что фестивальный профиль в рамках, в том числе, меморандума между КГГА и кинофестивалем "Молодость" также будет ключевым.

Он также добавил, что в конкурсе могут участвовать все желающие, в том числе, и последний арендатор.