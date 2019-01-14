Орендаря кінотеатру "Київ" визначать на прозорому тендері, - КМДА

Фото: Володимир Слончак (kyivcity.gov.ua)

Кінотеатр "Київ" не змінить свого цільового призначення навіть у разі зміни орендаря, запевнили у КМДА

Орендаря кінотеатру "Київ" визначать на прозорому тендері. Про це під час прес-брифінгу сказав заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимир Слончак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зокрема, у КМДА заявили, що орендаря майнового комплексу кінотеатру "Київ" визначать на прозорому конкурсі з передачі будівлі кінотеатру в орендне користування для здійснення кінопоказів та проведення культурно-мистецьких заходів.

"Таке рішення прийнято міською владою з метою виконання планових показників надходжень до бюджету від орендної плати, ефективного використання майна Києва та реалізації механізмів, визначених у новому Положенні про оренду комунального майна, яке набуло чинності 1 січня 2019 року. За попередніми планами відкритий конкурс на оренду приміщення цілісного майнового комплексу кінотеатру "Київ" буде проведено протягом 1-1,5 місяці", – сказав Слончак.

За його словами, спочатку має бути визначена ринкова вартість будівлі кінотеатру та виконаний розрахунок орендної плати. Потім проведення процедури вивчення попиту та, власне, подальше проведення конкурсу на право оренди.

"Цільове призначення кінотеатру не зміниться. Крапка. Не забувайте, що кінотеатр "Київ" є пам’яткою з визначеним цільовим призначенням, тому цільове призначення кінотеатру змінюватись не може. Більш того, перед укладанням договору оренди, балансоутримувач має спочатку укласти охоронний договір із Департаментом охорони культурної спадщини, у якому також буде прописано цільове призначення будівлі – кінотеатр", – зазначив Слончак.

Він повідомив, що орендна ставка буде однозначно вищою, ніж зараз. За його словами, наразі орендар сплачує місту всього 47 тисяч гривень на місяць за приміщення площею 7 131 кв. м, при цьому, надає площі у суборенду за значно вищою ціною.

"Згідно договорів суборенди приміщення у 886 кв. м орендар здає за 208 тисяч гривень. Договорів суборенди декілька. До того ж, при укладанні договорів суборенди було порушено законодавство. Відтак, орендар не має права передавати приміщення в суборенду на строк довший, ніж сама оренда. Договір оренди сплив 4 січня 2019 року, а деякі приміщення надані у суборенду навіть до 2020", – додав Слончак.

За словами заступника голови КМДА, переможцем конкурсу буде той, хто не просто погодиться виконувати умови договору оренди, а й запропонує найбільш вигідну ціну.

Орієнтовно, стартова пропозиція орендної плати за майновий комплекс кінотеатру "Київ" становитиме не менше 700 тисяч гривень.

"Після проведення експертної грошової оцінки буде визначена орендна ставка. Думаю, стартувати ціна оренди на конкурсі буде з 700 тисяч гривень", – повідомив заступник голови КМДА.

Слончак наголосив, що фестивальний профіль у рамках, у тому числі, меморандуму між КМДА та кінофестивалем "Молодість" так само буде ключовим.

Він також додав, що у конкурсі можуть брати участь усі охочі, у тому числі, й останній орендар.