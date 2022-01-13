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Аренда квартир за год подорожала на 10%: цены по регионам Украины

Автор: Александр Белоус

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2021 год по Украине выросла на 10,0% с 3 903 до 4 294 гривен. На первом месте по стоимости аренды город Киев - 8 513 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата.

По данным статистического ведомства, далее идут Львовская (5 191 гривен), Одесская область (5 081 гривен), Харьковская (4 966 гривен) области.

Самые дешевые квартиры в Ивано-Франковской области (2 619 гривен), Сумской области (2 364 гривен) и Луганской области (2 256 гривен).

Напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2020 год по Украине выросла на 5,5% с 3 701 до 3 903 гривен.

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Жилье