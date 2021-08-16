Аренда авто или такси – что лучше?

Поездки по делам и на отдых являются неотъемлемой частью жизни многих современных людей. Некоторые для этой цели покупают автомобили, но такое приобретение доступно далеко не всем. Для таких случаев есть два выгодных решения – такси и аренда авто https://catcar.ua/. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, поэтому сделать выбор между ними бывает сложно. Что из них лучше? Давайте разбираться с каждым весомым критерием.

Стоимость

Цена услуг проката так же, как и тарифы такси, может варьироваться в зависимости от многих факторов:

расстояние от места посадки до пункта назначения;

тип авто;

вид поездки (внутри города или за его пределами).

Для такси имеет значение еще и наличие багажа. В случае с арендой авто, нужно просто выбрать подходящую модель машины, в которую поместится ваш багаж. Отдельно за него доплачивать не нужно. В этом плане услуга аренды авто более выгодна, чем такси. Кроме этого, машина на прокат идеально подходит для частых поездок. Расходы в этом случае будут намного меньше.

Удобство и практичность

Многие из нас уже привыкли ездить с водителем. Это удобно для тех, кто не умеет водить или не имеет возможности. Минусом в этом случае является присутствие абсолютно постороннего человека, который часто сам выбирает маршрут, а также условия поездки.

Кроме этого, в салоне машин из такси не всегда чисто и аккуратно. Выбирая аренду авто, вы сможете избежать всего этого. Вам предоставляется чистая и полностью исправная машина той модели, которую вы лично выбрали. Во время поездки только вы будете решать, какую музыку включать, где останавливаться.

Время

В жизни каждого из нас бывают ситуации, когда нужно срочно попасть в определенное место. Такси в этом случае не самый лучший вариант. Причин сразу несколько:

такси не всегда приезжает точно в срок;

не все водители отлично знают город, поэтому приходится ждать, пока они справятся с навигатором;

маршрут зависит не от вас, а от человека за рулем.

Арендованное авто станет лучшим решением в такой ситуации. Ведь все зависит только от вас. Машина передается в исправном состоянии, остается только сесть за руль и доехать в нужное место.

Оформление сделки

Чтобы получить машину в аренду на определенный срок, необходимо заключить с компанией специальный договор. Для этого нужно предоставить некоторые данные, а также внимательно изучить бумаги, которые даются вам на подпись.

Такая процедура может занимать от получаса и до нескольких часов. Вызов такси не требует заполнения бумаг и документальной сделки. Каждый раз достаточно просто заключить устный договор. Но большинство компаний по аренде авто уже намного упростили процедуру, поэтому вам не придется долго ждать транспортное средство.

Еще один важный нюанс касается длительности самой поездки. Если вам не нужно часто куда-то ездить, то для разовой поездки вполне подойдет такси. Но в длительных командировках, на отдыхе, пикнике и в других продолжительных путешествиях никак не обойтись без аренды авто.