Aregy Group вийшов зі всіх проєктів в Україні: причиною називають атаки на санаторій "Червона калина"

"Через відсутність захисту приватного бізнесу та інвестицій, високу корумпованість владних та правоохоронних структур, відсутність справедливої судової системи та дії законодавства, міжнародна медична компанія вимушена припинити десятирічну діяльність в Україні та згорнути інвестиції в її економіку", - зазначає прес-служба.

При цьому інвестори прийняли, як на їх погляд, єдине справедливе рішення, яке дозволить зберегти роботу санаторію - передати контрольний пакет акцій прямим спадкоємцям засновника та головного лікаря "Червоної калини", покійного Миколи Сивогого. А саме його сину Юрію Сивому та онучці Катерині, яка працює безпосередньо в санаторії.

Також частина акцій відійде представникам колективу оздоровчого закладу, які працювали над розвитком нових інвестиційних проектів.

"Таким чином, історична справедливість буде відновлена, і справжні спадкоємці Миколи Сивого продовжуватимуть його справу", - переконані в Aregy Group.

У групі компаній також повідомили, що провели всю необхідну професійну підготовку співробітників санаторію та надаватимуть і надалі, за необхідності, консультації з розвитку окремих проєктів. Крім того, Aregy Group продовжить волонтерську підтримку ЗСУ.

Нагадаємо, за словами інвестора, рейдерські атаки на санаторій почалися ще за життя Миколи Сивого, а після його смерті тільки посилилися.

Як повідомляють у санаторії, серед дій, до яких вдаються рейдери: блокування рахунків орендного підприємства "Санаторій "Червона калина", відкриття безпідставних кримінальних проваджень, підкуп суддів, погрози адвокатам інвестора, співробітникам та журналістам тощо.

За інформацією ЗМІ, за цими діями може стояти група осіб на чолі з екс-очільником області, а нині головою Фонду державного майна України Віталієм Ковалем та депутатом Рівненської обласної Ради Володимиром Рашовським. Мета - захоплення підприємства та будівництво на його місці розважального комплексу з котеджами для місцевої еліти.

Aregy Group неодноразово зверталася щодо рейдерських атак із заявами до правоохоронних органів: поліції, Офісу генеральної прокуратури, БЕБ та ДБР. Проте, кримінальні провадження так і не отримали свого розвитку.

У зв’язку з цим Aregy Group з 1 лютого 2024 року змушена була призупинити діяльність оздоровчого закладу та звернулася із відкритою заявою до народних депутатів та президента з проханням надати допомогу в протидії рейдерському захопленню підприємства. Крім того, інвестори звернулися з позовом до Верховного суду.

15 лютого із відкритою заявою до президента звернувся також колектив ОП.

В п’ятницю, 5 квітня, о 19:00 колектив підприємства заявив про рейдерське захоплення санаторію при підтримці опергрупи поліції.

Як стверджує адвокат "Червоної калини", захоплення санаторію та призначення так званого нового директора Сергія Павловського є абсолютно незаконним.

Своєю чергою, співробітники санаторію повідомили, що після спроби захоплення закладу, на їхню адресу надходять погрози від невідомих осіб.

Aregy Group стала ключовим інвестором санаторію у грудні 2022 року. Інвестиції на реконструкцію підприємства мають скласти понад $20 млн.