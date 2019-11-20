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Арахамія вважає за необхідне призупинити членство у "СН" Іванісова

Новини » Політика     20.11.2019 - 19:35
Арахамія вважає за необхідне призупинити членство у "СН" Іванісова
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

У разі спростування інформації про наявність у Іванісова судимості, членство народного депутата у фракції возобновлят

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає за необхідне призупинити членство у фракції народного депутата Руслана Іванісова, який раніше був судимий за зґвалтування неповнолітньої. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Арахамія у Facebook.

За його словами, членство потрібно припинити на час проведення всебічної перевірки.

"Як лідер фракції я вважаю, що йому потрібно призупинити членство в партії "Слуга народу" і фракції на час проведення всебічної перевірки та з'ясування всіх обставин даного інциденту", - написав він.

Голова фракції також заявив, що у разі спростування інформації про наявність у Іванісова судимості, членство народного депутата у фракції возобновлят.

Також Арахамія анонсував брифінг з цього питання на четвер, 21 листопада.

Нагадаємо, 20 листопада на брифінгу генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що судимість Руслана Іванісова за звинуваченням у зґвалтуванні погашена. Однак Іванісов дійсно відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої.

Пізніше в Генеральній прокуратурі повідомили, що інформація про погашеної судимості за звинуваченням у зґвалтуванні у народного депутата від фракції "Слуга народу" Руслана Іванісова є непідтвердженою.

Раніше колишній нардеп Ігор Мосійчук опублікував у своєму Telegram-каналі інформацію, що народний депутат від "Слуги народу" Руслан Іванісов в середині 90-х років був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.

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Новини України Слуга народаДавид Арахамія
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