Арахамия обсудил военную поддержку Украины с конгрессменом США

"Очень был рад переговорить с конгрессменом Смитом, уважаемым членом Конгресса США от Республиканской партии. Конгрессмен Смит является мощным и влиятельным защитником интересов Украины", - пояснил Давид Арахамия.

По его словам, конгрессмен Смит неоднократно подчеркнул, что взаимодействие США и Украины только усиливается.

"США полностью будет поддерживать и помогать Украине в борьбе с российской агрессией", - подчеркнул глава фракции "Слуга народа" по итогам встречи.

Напомним, еще в апреле Комитет по иностранным делам Сената США завершил слушания и единогласно принял двухпартийный проект закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности" (Ukraine Security Partnership Act).

Документ, который еще должен принять Конгресс США, предусматривает увеличение ежегодной военной помощи до 300 млн долларов, включая предоставление летального оружия.

В "Слуге народа" отмечают, что поддержка США усиливает обороноспособность Украины и является важной для многих европейских стран с демократическими ценностями.

"Будьте уверены, российская агрессия угрожает не только Украине, но также другим демократическим странам нашего региона. Постоянная поддержка со стороны США - военная, экономическая, гуманитарная - была критически важна для нашей способности держать оборону. Если бы не двухпартийная поддержка Соединенных Штатов, мы и наши соседи находились бы сейчас в гораздо худшей ситуации", - отмечал глава фракции.

Представители "Слуги народа" периодически проводят встречи с конгрессменами США и обсуждают актуальные вопросы. Кроме насущной темы борьбы с российской агрессией, продолжается сотрудничество в борьбе с коронавирусом. В частности, США планирует передать часть своих избыточных вакцин AstraZeneca против COVID-19 для Украины.