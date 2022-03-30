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Арахамия назвал условие для подписания мирного договора с Россией

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Киев, Среда 30 марта 2022 12:14
Арахамия назвал условие для подписания мирного договора с Россией Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Глава украинской делегации в переговорном процессе, народный депутат Давид Арахамия заявил, что до заключения мира Россия должна вывести войска с захваченных после 23 февраля украинских территорий. Это является одним из главных условий для подписания мирного договора.

Об этом политик сообщил в интервью РБК-Украина.

По его словам, пока российская армия остается на территориях, которые заняли уже после 23 февраля, никаких договоров, а тем более референдумов быть не может.

Напомним, вчера в Стамбуле состоялись переговоры между Украиной и Россией. Подробнее о результатах можно узнать в материале РБК-Украина.

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Война России против Украины Вторжение России в Украину Давид Арахамия
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