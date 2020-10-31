Арахамия назвал "историческим" решение Зеленского обновить состав КСУ

Решение обновить состав Конституционного суда, предложенное президентом Владимиром Зеленским, историческое. Альтернативы этому решению нет.

Об этом написал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в блоге на УП.

По его мнению, "эта организация пережила в Украине все власти - коррумпированные и лживые", поэтому обновление состава КСУ поможет набрать, действительно, людей профессиональных и способных защищать Конституцию от незаконных посягательств.

Он также отмечает, что раньше там не могли собраться действительно добропорядочные судьи, ведь все, кто их назначал, никогда не отличались благопристойностью.

"Если бы действующий президент был коррумпирован, как предыдущие, то и предложения такого от него не было бы. Он просто пользовался бы той мафиозной системой, которая создана за 28 лет вместо судопроизводства и конституционной юрисдикции", - считает нардеп.

Он также напомнил, что решение об обновлении КС уже поддержал Европарламент. А на встрече с послами G7 было согласовано, что новый состав будет формироваться максимально прозрачно, при участии общественности и международных партнеров.

"Никакой альтернативы предложенному обновлению Конституционного суда нет", - пишет он.

По мнению Арахамии, если оставить судей, способных принимать столь откровенно антиконституционные решения, получим демонтаж уже не только антикоррупционной инфраструктуры.

"На очереди у этих судей - решение относительно Антикоррупционного суда и банковской системы. А это будет демонтажем всего, что сделано в отношениях с Евросоюзом почти за 7 лет", - резюмирует он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект "О восстановлении доверия общества к конституционному судопроизводству". В нем предлагается признать неправосудными (ничтожными) решения КСУ по статьям, связанным с антикоррупционной деятельностью, и уволить весь состав суда.

Законопроект внесен президентом как неотложный, будет рассмотрен фракцией "Слуги народа" 2 ноября. В КСУ заявили, что этот документ имеет признаки переворота.