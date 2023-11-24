UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Арахамія: наступного року - ні парламентських, ні місцевих, ні президентських виборів не буде

Фото: Фото: голова фракції "Слуга Народу" у Верховній раді України Давид Арахамія (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Найближчими роками в Україні не буде змоги провести вибори, ні парламентські, ні місцеві, ні президентські.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова фракції "Слуга Народу" у Верховній раді України Давид Арахамія в ефірі передачі "Мосейчук+".

₴Я думаю, що давайте будемо пороково йти, - наступний рік я не вважаю що взагалі якісь вибори можуть бути. Наступного року – ні парламентських, ні місцевих, ні президентських виборів не буде", - каже Арахамія.

Водночас він зауважив що ніхто Україну не змушує проводити вибори, однак періодично це питання підіймається від окремих західних чиновників.

"Поодинокі були політики які казали що "можливо вам треба буде сідати за стіл перемови, і тоді можливо якщо ви будете умовно не легітимні, і тоді до вас можуть бути такі питання можливо вам треба провести вибори", - зауважив він.

Однак в момент, коли обговорення виборів доходить до конкретики то питання виборів знімається.

"а саме як будуть голосувати чи балотуватись військові, а як ті 6 мільйонів українців за кордоном мають віддати свої голоси, а як зробити, щоб повітряна тривога не була цілий день, і таке інше.   Вони не мають відповіді, і ніхто на такі питання не має відповіді", - підкреслив політик.

Вибори під час війни

Зазначимо, що в Україні вибори президента заплановані на 2024 рік. Вони мають пройти наприкінці березня. Але воєнний стан робить їх неможливими. Водночас деякі західні політики все одно закликали Київ провести вибори. 

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що президент України зважує всі "за" та "проти" виборів. Однак пізніше Зеленський заявив, що наразі питання виборів не на часі

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Давид АрахаміяВибори в Україні