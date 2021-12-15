Арабскую каллиграфию внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО официально внесло арабскую каллиграфию в список нематериального культурного наследия. Соответствующую заявку на ее включение подало шестнадцать мусульманских стран во главе с Саудовской Аравией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.

"Новый элемент в список нематериального культурного наследия (ЮНЕСКО, - ред.) - арабская каллиграфия: знания, навыки и практики", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение поприветствовал министр культуры Саудовской Аравии принц Бадр бин Абдулла бин Фархан Аль-Сауд и заявил, что оно "внесет вклад в развитие этого культурного наследия".

"Арабская каллиграфия является художественной практикой плавного написания арабского письма для выражения гармонии, изящества и красоты. В этой практике, которая может передаваться как через формальное, так и через неформальное образование, используются двадцать восемь букв арабского алфавита, которые пишутся курсивом справа", - добавляют в ЮНЕСКО.