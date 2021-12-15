Арабську каліграфію внесли в список культурної спадщини ЮНЕСКО
ЮНЕСКО офіційно внесло арабську каліграфію до списку нематеріальної культурної спадщини. Відповідну заявку на її включення подало шістнадцять мусульманських країн на чолі із Саудівською Аравією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЮНЕСКО.
"Новий елемент у списку нематеріальної культурної спадщини (ЮНЕСКО, - ред.) - арабська каліграфія: знання, навички та практики", - йдеться в повідомленні.
Відповідне рішення привітав міністр культури Саудівської Аравії принц Бадр бін Абдулла бін Фархан Аль-Сауд і заявив, що воно "внесе внесок у розвиток цієї культурної спадщини".
"Арабська каліграфія є художньою практикою плавного написання арабського письма для вираження гармонії, витонченості та краси. У цій практиці, яка може передаватися як через формальну, так і через неформальну освіту, використовуються двадцять вісім літер арабського алфавіту, які пишуться курсивом праворуч", - додають у ЮНЕСКО.