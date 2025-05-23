Аптеки закриваються, ліків нема: експерти пояснили, що відбувається

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УН .

Як відомо, з 1 березня держава обмежила аптечні націнки та заборонила маркетингові угоди між аптеками і виробниками. В реальності багато препаратів зникли, а інші стали значно дорожчими.

"Наприклад, "Евказолін" коштував 164 грн, зараз ціну на нього знизили до 115 грн. А «Фармазолін» цього ж виробника, схожий за складом, раніше продавали за 115 грн, а тепер його вартість становить 184 грн", - розповіла Олена Прудникова, керівниця ГО "Фармрада".

Багато ліків тепер доступні лише під замовлення за 2–3 дні. Однак для людей із хронічними захворюваннями це може бути смертельно небезпечно. "Заходиш на tabletki.ua, шукаєш певний препарат, який начебто є у 136 аптеках. Але у кожній з них під його назвою написано червоним текстом: під замовлення за два-три дні. А якщо ліки потрібні вже зараз?" - додає Прудникова та попереджає, що далі буде гірше.

За її словами, вже зникли з аптечних полиць препарати для інгаляцій при бронхіті та запаленні легень, які буквально рятують життя. А найближчим часом, за прогнозами експертів, дефіцит може охопити десятки позицій.

"Фармацевти розповідають, що під ризик потрапляють такі відомі лікарські засоби, як "Фервекс", "Дипреліф", "Фортеза», "Проспан", "Німесил", "Дексалгин" і багато інших", - говорить Віталій Кулик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Експерти пояснюють, що найбільший вплив на ціни мають виробники, але їхнє ціноутворення - поза увагою та регуляцією з боку держави. "Коли головна вина у зростанні цін на препарати перекладена на аптеки - це абсурд та маніпуляція", - прямо заявив економіст Борис Кушнірук.

Водночас Юрій Терентьєв, ексголова АМКУ, вказує на можливе маніпулювання цінами: "Може виникнути ситуація фактичної монополії або залежного становища для аптек і дистриб’юторів".

За оцінкою експертів, понад 1500 аптек уже закрилися за роки повномасштабної війни. І це лише початок, якщо держава не змінить політику.

"Дешевші ліки справді подешевшали, але лише ті, що й були найдоступнішими. Натомість вартість дорожчих (зокрема, імпортних або для хронічних захворювань) стрімко пішла вгору, а саме ці категорії є життєво важливими для літніх пацієнтів", - констатує співзасновник Українського центру охорони здоров’я (UHC) Павло Ковтонюк.