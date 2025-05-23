Аптеки закрываются, лекарств нет: эксперты объяснили, что происходит

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УН .

Как известно, с 1 марта государство ограничило аптечные наценки и запретило маркетинговые соглашения между аптеками и производителями. В реальности многие препараты исчезли, а другие стали значительно дороже.

"Например, "Эвказолин" стоил 164 грн, сейчас цену на него снизили до 115 грн. А "Фармазолин" этого же производителя, похожий по составу, раньше продавали за 115 грн, а теперь его стоимость составляет 184 грн", - рассказала Елена Прудникова, руководитель ОО "Фармрада".

Многие лекарства теперь доступны только под заказ за 2-3 дня. Однако для людей с хроническими заболеваниями это может быть смертельно опасно. "Заходишь на tabletki.ua, ищешь определенный препарат, который вроде бы есть в 136 аптеках. Но в каждой из них под его названием написано красным текстом: под заказ за два-три дня. А если лекарства нужны уже сейчас?" - добавляет Прудникова и предупреждает, что дальше будет хуже.

По ее словам, уже исчезли с аптечных полок препараты для ингаляций при бронхите и воспалении легких, которые буквально спасают жизни. А в ближайшее время, по прогнозам экспертов, дефицит может охватить десятки позиций.

"Фармацевты рассказывают, что под риск попадают такие известные лекарственные средства, как "Фервекс", "Дипрелиф", "Фортеза", "Проспан", "Нимесил", "Дексалгин" и многие другие", - говорит Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Эксперты объясняют, что наибольшее влияние на цены имеют производители, но их ценообразование - вне внимания и регуляции со стороны государства. "Когда главная вина в росте цен на препараты переложена на аптеки - это абсурд и манипуляция", - прямо заявил экономист Борис Кушнирук.

В то же время Юрий Терентьев, экс-глава АМКУ, указывает на возможное манипулирование ценами: "Может возникнуть ситуация фактической монополии или зависимого положения для аптек и дистрибьюторов".

По оценке экспертов, более 1500 аптек уже закрылись за годы полномасштабной войны. И это только начало, если государство не изменит политику.

"Дешевые лекарства действительно подешевели, но только те, которые и были самыми доступными. Зато стоимость более дорогих (в частности, импортных или для хронических заболеваний) стремительно пошла вверх, а именно эти категории являются жизненно важными для пожилых пациентов", - констатирует соучредитель Украинского центра здравоохранения (UHC) Павел Ковтонюк.