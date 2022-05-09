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Аптекам во время войны разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта

Фото: лекарства разрешения продавать без рецепта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Лицензионные условия производства, оптовой и розничной торговли, импорта лекарственных средств. Во время военного положения разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 7 мая 2022 г. № 542.

Согласно документу, отпуск рецептурных лекарственных средств (кроме лекарственных средств, содержащих наркотические средства), может осуществляться без рецепта врача.

Условием продажи является предоставление пациентам работниками аптек во время отпуска таких лекарственных средств разъяснения о необходимости их применения в соответствии с указанной инструкцией.

Напомним, в феврале планировалось, что с апреля 2022 года антибиотики можно будет приобрести только при наличии е-рецепта.

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Кабинет Министров Украины